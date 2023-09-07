Китай обвалил Apple

Стоимость акций Apple уменьшилась на почти 7% за последние два дня, что сократило рыночную капитализацию компании приблизительно на $194 млрд, сообщают WSJ и Bloomberg.

Акции обрушились после анонсированного запрета iPhone для китайских чиновников.

Для Apple Китай является третьим по объему рынком сбыта, при этом значительная часть продукции компании производится именно в этой стране. Эксперты подчеркивают, что решение Пекина, будь то случайное совпадение или нет, пришло накануне запланированной на 12 сентября презентации iPhone 15.

WSJ в среду информировала, что китайское руководство запретило своим государственным служащим использовать iPhone в служебных целях и приносить их на рабочее место.

Китай приносит Apple 18% общей выручки компании. Более того, это рынок продолжает быстро расти. Так, в прошлом квартале продажи Apple в Китае увеличились на 8%.