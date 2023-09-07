В России делят наследство Пригожина

Между Службой внешней разведки (СВР) и Главным управлением Генштаба - разведкой Минобороны России, известной как ГРУ, разворачивается борьба за активы Евгения Пригожина. Об этом сообщает американское издание The New York Times (NYT).

После смерти Пригожина началась активная борьба за контроль над его империей. В её активы входят ЧВК «Вагнер», так называемые «фабрики троллей» и различные операции в Африке.

Сын Пригожина, Павел, также может претендовать на ключевую роль в этой борьбе, учитывая глубокую лояльность бойцов «Вагнера» к Евгению.

«Вагнер» – это не просто деньги, это своего рода религия. Вряд ли такая структура полностью исчезнет. По-моему, это невозможно», – сказал газете Максим Шугалей, работавший у главы ЧВК политическим консультантом.

По информации NYT, разведслужбы стремятся поделить активы. Вероятно, СВР займётся медиапроектами, фокусирующимися на пропаганде и дезинформации, тогда как наемнические операции могут перейти к ГРУ и Министерству обороны.

Источниками этой информации в NYT стали представители двух различных правительств.