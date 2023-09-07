Украинские беспилотники атаковали промышленные объекты в Брянске, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Один из дронов, подавленный радиоэлектронными средствами, упал на административное здание, вызвав пожар. О каком здании идет речь, он не уточнил.

Telegram-канал Mash утверждает, что беспилотник попал по заводу «Кремний Эл». По сообщениям местных, в момент инцидента прогремело несколько взрывов.

Завод «Кремний Эл» подвергался атаке беспилотников в прошлые сутки. Тогда губернатор Богомаз тоже сообщил, что на его территории упал сбитый ПВО беспилотник и произошло возгорание. Ранее БПЛА уже атаковали тот же завод в ночь на 30 августа.



Завод «Кремний Эл» производит компоненты, которые применяются в военной отрасли, включая системы ПВО «Панцирь» и ракетные комплексы «Искандер».