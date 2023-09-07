Хикмет Гаджиев: Азербайджан пустит грузы из Армении при условии...

Азербайджан пропустит продовольственные грузы МККК из Армении для проживающего в Карабахе армянского населения при условии, что одновременно будет допущен въезд машин Азербайджанского общества Красного Полумесяца. Эту позицию озвучил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев в беседе с Reuters.

Он указал, что возможно одновременное использование дорог Лачин-Ханкенди и Агдам-Ханкенди для транспортировки грузов по пилотной программе. Это могло бы снизить напряженность и стать толчком к переговорам между Ереваном и Баку.

Гаджиев также упомянул обсуждение данного вопроса во время звонка президента Ильхама Алиева и госсекретаря США Блинкена 1 сентября.

«Было предложено открыть обе дороги одновременно, на что Азербайджан сразу дал согласие», — сказал Х.Гаджиев, заявив, что часть Агдамской дороги перекрыта бетонными блоками сепаратистами Карабаха.

«Прошла уже неделя со времени телефонного разговора с госсекретарем Блинкеном, но никаких подвижек нет».