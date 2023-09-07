Эксперты в области военной стратегии прогнозируют коренные изменения в оборонной отрасли благодаря искусственному интеллекту (ИИ). Некоторые сравнивают этот прорыв с созданием атомной бомбы, пишет Reuters.

В настоящее время идет активная разработка беспилотных систем с автономным ИИ, включая подводные лодки, корабли, истребители, дроны и наземные боевые устройства. Эти инновации можно ассоциировать с созданием роботизированных солдат, которые будут действовать параллельно с людьми.

Особое внимание заслуживает потенциал ИИ в обработке огромных объемов данных, которые человеку трудно осмыслить. Такие возможности сделают военные конфликты крайне точечными.

ИИ может анализировать видеозаписи, медицинскую информацию, активность в социальных сетях и даже потребительские предпочтения для выявления так называемых «микроцелей». Это может привести к таргетированным атакам на определенные социальные или этнические группы. Китай уже использовал беспилотники на базе ИИ, в то время как США и их союзники рассматривают подобные системы как средство контрбалансирования военного доминирования Китая.

Особенно значимыми становятся миниатюрные дроны, например, Black Hornet 3 массой менее 33 граммов. Они могут бесшумно патрулировать 25 минут, предоставляя оператору высококачественное видео.