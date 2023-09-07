Испания увеличила импорт российского газа война войной, а обед по расписанию
Испания увеличила импорт российского газа на 65%, сообщает агентство Reuters.
В июле 2023 года Испания импортировала из России на 65% больше газа по сравнению с июлем предыдущего года.
При этом общий импорт голубого топлива в страну сократился на 14%, сообщает агентство, ссылаясь на данные испанского правительства.
Таким образом, доля российского газа в общем объеме импорта увеличилась до 28% в сравнении с 14,5% годом ранее.
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