8 сентября министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с верховным представителем Европейского Союза (ЕС) по внешним связям и политике безопасности, вице-президентом Комиссии ЕС Жозепом Боррелем, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора стороны обсудили перспективы сотрудничества между Азербайджаном и ЕС, текущую обстановку в регионе и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

Также был затронут вопрос незаконного использования Арменией Лачинской дороги в военных и иных целях в течение почти двух с половиной лет. Байрамов рассказал, что утверждения о «гуманитарной ситуации в регионе» в настоящее время без каких-либо оснований являются политическими манипуляциями, что подтверждается нарушением достигнутых соглашений об одновременной перевозке грузов по дорогам Агдам-Ханкенди и Лачин-Ханкенди.

В заключение было отмечено, что армянские вооруженные силы на территории Азербайджана представляют основную угрозу для региона.

На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.