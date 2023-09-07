Знаменитая династия Раджабли продолжается. Через 45 лет внук повторил достижение деда ФОТО
Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли сегодня стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы в Гааге (Нидерланды). Это первая медаль в карьере 19-летнего спортсмена на крупнейших соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы.
Интересно, что Омар, являющийся продолжателем знаменитой дзюдоистской династии Раджабли, завоевал эту награду ровно через 45 лет, как его двоюродный дед Фархад Раджабли добился такого же результата и тоже на молодежном чемпионате Европы.
Та бронза, выигранная на молодежном Евро 1978 года в венгерском Мишкольце в составе сборной СССР, была первой для азербайджанского дзюдо.
Сегодня тренером молодежной сборной Азербайджана является Эльхан Раджабли - племянник Фархада Раджабли и сын знаменитого основателя семейной династии Ахмеддина Раджабли. Эльхан – тоже известный в прошлом дзюдоист, бронзовый призер взрослого чемпионата мира 2001 года. Омар – его сын.
«Это первая медаль Омара на чемпионатах Европы, - делится с haqqin.az довольный папа. - Несмотря на поражение в полуфинале, считаем этот результат успешным. В начале октября нас ждет молодежный чемпионат мира в Португалии. Постараемся за оставшееся время подготовиться еще лучше».
Это последний год, когда Омар Раджабли выступает среди молодежи. В следующем году его ждут уже взрослые соревнования.
«Сложно сказать, какой получится карьера Омара, - продолжает Эльхан Раджабли. - Одно ясно – надо трудиться, упорно тренироваться. Иначе никак. Если это будет и если все сложится в комплексе, то Омара ждут большие победы».
Сам дзюдоист заявил, что счастлив быть успешным продолжателем династии Раджабли.
«Я очень рад, что удалось взять медаль. Это был мой последний год среди молодежи. В полуфинале в поединке с украинцем допустил тактическую ошибку. Постараюсь исправить ее на чемпионате мира. Это наша основная цель.
Я знал, что мой дедушка брал медаль молодежного чемпионата Европы. Сейчас мне напомнили, что это случилось 45 лет тому назад. Рад, что мне удалось повторить его достижение. Счастлив, что продолжаю династию Раджабли. Попытаюсь добиться еще большего».