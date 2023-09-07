Эльмир Алиев, Гаага 22:50

Азербайджанский дзюдоист Омар Раджабли сегодня стал бронзовым призером молодежного чемпионата Европы в Гааге (Нидерланды). Это первая медаль в карьере 19-летнего спортсмена на крупнейших соревнованиях, таких как чемпионаты мира и Европы.

Интересно, что Омар, являющийся продолжателем знаменитой дзюдоистской династии Раджабли, завоевал эту награду ровно через 45 лет, как его двоюродный дед Фархад Раджабли добился такого же результата и тоже на молодежном чемпионате Европы. Та бронза, выигранная на молодежном Евро 1978 года в венгерском Мишкольце в составе сборной СССР, была первой для азербайджанского дзюдо.

Сегодня тренером молодежной сборной Азербайджана является Эльхан Раджабли - племянник Фархада Раджабли и сын знаменитого основателя семейной династии Ахмеддина Раджабли. Эльхан – тоже известный в прошлом дзюдоист, бронзовый призер взрослого чемпионата мира 2001 года. Омар – его сын. «Это первая медаль Омара на чемпионатах Европы, - делится с haqqin.az довольный папа. - Несмотря на поражение в полуфинале, считаем этот результат успешным. В начале октября нас ждет молодежный чемпионат мира в Португалии. Постараемся за оставшееся время подготовиться еще лучше». Это последний год, когда Омар Раджабли выступает среди молодежи. В следующем году его ждут уже взрослые соревнования. «Сложно сказать, какой получится карьера Омара, - продолжает Эльхан Раджабли. - Одно ясно – надо трудиться, упорно тренироваться. Иначе никак. Если это будет и если все сложится в комплексе, то Омара ждут большие победы».