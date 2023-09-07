В Армении отпустили Бадаляна и Геворкяна

В Армении освобождены блогер Микаэл Бадалян и журналист «Sputnik Армения» Ашот Геворкян, которых ранее задержали по подозрению в незаконном обороте оружия. Об этом сообщают российские СМИ.

Геворкяна и Бадаляна задержали накануне в городе Горус. В процессе обысков у них было найдено огнестрельное оружие, гранаты и другое оружие.

Адвокат задержанных утверждает, что оружие принадлежало другому человеку, и еще пять лиц были задержаны в связи с этим делом.

Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала данное задержание провокацией, направленной на срыв Российско-армянского медиафорума, и выразила озабоченность данной ситуацией.

МИД России сегодня вручил ноту протеста послу Армении в Москве, где отдельно была выражена озабоченность в связи с задержанием Бадаляна и Геворкяна.