У Армении нет намерений по обострению ситуации, Ереван готов продолжить обсуждения с Баку при первой возможности, говорится в заявлении МИД Армении.

В сообщении отмечается, что Армения привержена решению существующих проблем с Азербайджаном исключительно дипломатическим путем.

«Обращаем внимание всех партнеров, заинтересованных в стабильности в регионе, на то, что Республика Армения готова продолжить обсуждения с Азербайджаном в этом направлении при первой же возможности», — указывается в заявлении армянского внешнеполитического ведомства.