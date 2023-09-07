«Азеригаз» ответил на вопросы журналистов

В административном здании SOCAR «Азеригаз» состоялась первая акция «Открытая дверь» этого месяца. На встрече с представителями СМИ глава отдела по связям с общественностью Эльдениз Велиев и начальник отдела по расследованию жалоб Ибрагим Кербалаев обратили внимание журналистов на важные моменты.

Ибрагим Кербалаев в своем выступлении рассказал о количестве обращений, поступивших в отдел расследования жалоб в августе, а также за 8 месяцев текущего года. Официальный представитель учреждения сообщил о снижении количества обращений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Глава отдела по связям с общественностью, в свою очередь, рассказал о проблемах, с которыми сталкиваются некоторые абоненты в процессе первичной газификации. Эльдениз Велиев считает важным, чтобы абоненты в сотрудничестве с подрядчиками предпочитали безналичные платежи по официальным документам, дабы избежать таких ситуаций.

Мероприятие продолжилось ответами на вопросы журналистов.