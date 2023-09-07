Эр-Рияд хочет заключить многомиллиардную сделку с Парижем

Саудовская Аравия рассматривает закупку французских истребителей Rafale для обновления своего воздушного флота, который в настоящее время включает в себя американские F-15 и европейские Eurofighter Typhoon. По информации источников, возможное соглашение может включать приобретение до 200 истребителей Rafale от Dassault Aviation. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на два источника.

Этот шаг может быть частью стратегии Саудовской Аравии по диверсификации источников импорта вооружений, учитывая растущее напряжение в отношениях между Эр-Риядом и Вашингтоном. Однако интерес к американскому истребителю пятого поколения F-35 сохраняется, несмотря на обсуждаемую закупку Rafale.

Помимо этого, в ходе переговоров министров обороны обеих стран была затронута тема участия Саудовской Аравии в совместной разработке авиационного комплекса шестого поколения FCAS/SCAF. Этот комплекс представляет собой новейшую авиатехнику, включая истребители NGF, беспилотники, передовые датчики и облачные технологии.