ВВС Британии патрулируют Черное море

ВВС Великобритании активно патрулируют пространство над Черным морем в целях предотвращения возможных атак России на гражданские суда, транспортирующие экспортное зерно, сообщает британская газета The Telegraph.

Эти действия были инициированы после того, как Россия начала атаковать инфраструктуру зерновых грузов в июле и отменила соглашение, позволявшее Украине экспортировать зерно из портов Черного моря.

Зерно, производимое в регионе Черного моря, играет жизненно важную роль для продовольственной безопасности стран с низким доходом, отмечает газета.

Представители Даунинг-стрит подтвердили активное использование разведки, наблюдения и разведывательной деятельности для мониторинга действий России в Черном море. В рамках этих операций ВВС Великобритании проводят рейсы над морем, чтобы сдерживать Россию от возможных атак на суда, перевозящие зерно.

Кроме этого, правительство Великобритании объявило о проведении международного саммита по продовольственной безопасности в ноябре, который будет посвящен решению проблем нехватки продовольствия.