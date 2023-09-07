Футбольная сборная Турции не смогла обыграть Армению

В Эскишехире состоялся отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Турции и Армении.

На 49-й минуте Артак Дашьян открыл счет в матче. Хозяева восстановили равновесие на 88-й минуте голом Бертуга Озгюра Йылдырыма.

Турция и Армения выступают в группе «D» вместе с Хорватией, Уэльсом и Латвией. В этой же группе сегодня Хорватия разгромила Латвию.

Тем не менее, Турция продолжает лидировать. После пяти проведенных матчей у команды 10 очков. У Хорватии 7 очков, но после трех игр. Армения провела четыре матча и с 7 очками занимает 3-ю позицию.

Напомним, в Ереване Турции удалось обыграть армян – 2:1.