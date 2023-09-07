В Грузии все спорят: что делать с россиянами

В Грузии рассматривается вопрос о приостановке выдачи видов на жительство россиянам, введении визового режима и запрете на покупку недвижимости российскими гражданами, сообщает "Голос Америки".

Оппозиционная группа "Еврооптимисты" предложила законопроект о временной приостановке выдачи ВНЖ для россиян. Однако, как говорит депутат Роман Гоциридзе, грузинская власть задерживает рассмотрение других предложений, связанных с российскими гражданами, в том числе о введении виз и ограничении покупки недвижимости.

Текущее законодательство Грузии позволяет иностранцам получить пятилетний ВНЖ при инвестировании 300 000 долларов США и бессрочный ВНЖ после этого. Покупка недвижимости за 100 000 долларов США дает право на ВНЖ на год.

В 2022 году российские граждане приобрели в Грузии более 6 000 квартир, а в первом квартале 2023 года — более 2 000. Также с марта 2022 года до апреля 2023 года россияне купили более 470 000 кв. м. земли в Грузии. По данным Transparency International (TI) – Georgia, за аналогичный период граждане РФ зарегистрировали в Грузии 1500 компаний, и почти 20 000 стали индивидуальными предпринимателями.

Данные МВД Грузии за 2022 год показывают, что более 100 000 россиян переехали в страну.