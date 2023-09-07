Вашингтон должен понять, что Баку отступать не намерен
14 сентября Комитет по международным отношениям Сената США проведет слушания под названием «Кризис в Карабахе». Об этом сообщается на официальном сайте американского законодательного органа. В качестве гостей в слушаниях примут участие заместитель секретаря бюро Европы и Евразии Госдепартамента США, помощник госсекретаря Юрий Ким и советник Госдепартамента по кавказским переговорам Луис Боно.
Под формулировкой «Кризис в Карабахе» именуется в виду нынешняя ситуация, сложившаяся вокруг дороги Лачин - Ханкенди. Как известно, армянская пропаганда пытается доказать мировому сообществу, что «дорога Лачин - Ханкенди закрыта, а заблокированные в Карабахе 120 тысяч армян столкнулись с угрозой голодной смерти». Именно такой пропагандистский нарратив раскручивают армянские лоббисты в политических и официальных кругах США, в Конгрессе и СМИ.
Еще раньше армянскому лобби удалось организовать слушания по этому же поводу в Комиссии по правам человека Палаты представителей США, где в адрес Азербайджана были выдвинуты конкретные обвинения. В частности, недавно прикормленный армянскими лоббистами Луис Морено Окампо, бывший прокурор Гаагского трибунала, обвинил Азербайджан в осуществлении «геноцида» в Карабахе и призвал США «предотвратить этот геноцид».
Отметим, что официальный Вашингтон дистанцировался от слушаний, организованных армянским лобби, и не направил на них своего представителя. В ходе слушаний Кристофер Смит, председатель Хельсинкской комиссии Палаты представителей США, заявил, что направил в Госдепартамент письмо с просьбой направить представителей, а также неоднократно звонил по этому поводу, но так и не получил ответа. Смит признался, что за свою 25-летнюю карьеру политика сталкивается с подобной ситуацией впервые.
История с признанием Смита – наглядное подтверждение того, что вопреки пропагандистским усилиям, раскручиваемым проармянским лобби, официальный Вашингтон игнорирует использование термина «геноцид» в связи с происходящим сегодня в Карабахском регионе Азербайджана и явно не желает участвовать в дискуссиях, связанных с этой темой.
Напомним, что США являются главным модератором на мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном и занимают сбалансированную позицию относительно ситуации вокруг Лачинской дороги.
В последний раз госсекретарь Энтони Блинкен звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по этому вопросу 1 сентября. В состоявшемся разговоре глава государства вновь озвучил позицию Баку, сообщив, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди Лачинская дорога может использоваться с соблюдением таможенных и пограничных норм Азербайджана.
Эту же позицию повторил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Юрием Кимом.
После чего американский дипломат написал на своей странице в Twitter, что армянская и азербайджанская стороны должны работать вместе, чтобы «одновременно открыть» Лачинскую дорогу и другие альтернативные маршруты доставки гуманитарных грузов в Карабах.
Обращает на себя внимание, что в заявлении по поводу Лачинской дороги Ким не использовал термин «коридор», из чего можно сделать вывод, что Вашингтон также понимает невозможность использования дороги Лачин - Ханкенди в качестве коридора.
США предлагают открыть Лачинскую и Агдамскую дороги одновременно. До этого российская сторона предлагала в качестве компромиссного варианта открыть вначале Агдамскую дорогу, а через 24 часа дать возможность использовать Лачинскую, на который Баку дал согласие.
Однако армянская сторона и сепаратисты в Карабахе не позволили достичь соглашения, выдвигая различные необоснованные условия.
Учитывая все это, следует ожидать, что на слушаниях, которые пройдут в сенатском Комитете по международным отношениям, представители Госдепартамента вновь выступят за одновременное открытие Лачинского и Агдамского транспортных маршрутов.
Отметим в завершении, что слушания организуются в период, когда риск возобновления военной эскалации вдоль условной границы между Азербайджаном и Арменией достаточно высок.
В этой ситуации официальный Баку подтверждает решимость восстановить полный суверенитет над своими территориями, а потому даже перед лицом внешнего давления отступать не намерен.