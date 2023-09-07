Вашингтон должен понять, что Баку отступать не намерен

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 01:13

14 сентября Комитет по международным отношениям Сената США проведет слушания под названием «Кризис в Карабахе». Об этом сообщается на официальном сайте американского законодательного органа. В качестве гостей в слушаниях примут участие заместитель секретаря бюро Европы и Евразии Госдепартамента США, помощник госсекретаря Юрий Ким и советник Госдепартамента по кавказским переговорам Луис Боно. Под формулировкой «Кризис в Карабахе» именуется в виду нынешняя ситуация, сложившаяся вокруг дороги Лачин - Ханкенди. Как известно, армянская пропаганда пытается доказать мировому сообществу, что «дорога Лачин - Ханкенди закрыта, а заблокированные в Карабахе 120 тысяч армян столкнулись с угрозой голодной смерти». Именно такой пропагандистский нарратив раскручивают армянские лоббисты в политических и официальных кругах США, в Конгрессе и СМИ.

Еще раньше армянскому лобби удалось организовать слушания по этому же поводу в Комиссии по правам человека Палаты представителей США, где в адрес Азербайджана были выдвинуты конкретные обвинения. В частности, недавно прикормленный армянскими лоббистами Луис Морено Окампо, бывший прокурор Гаагского трибунала, обвинил Азербайджан в осуществлении «геноцида» в Карабахе и призвал США «предотвратить этот геноцид». Отметим, что официальный Вашингтон дистанцировался от слушаний, организованных армянским лобби, и не направил на них своего представителя. В ходе слушаний Кристофер Смит, председатель Хельсинкской комиссии Палаты представителей США, заявил, что направил в Госдепартамент письмо с просьбой направить представителей, а также неоднократно звонил по этому поводу, но так и не получил ответа. Смит признался, что за свою 25-летнюю карьеру политика сталкивается с подобной ситуацией впервые. История с признанием Смита – наглядное подтверждение того, что вопреки пропагандистским усилиям, раскручиваемым проармянским лобби, официальный Вашингтон игнорирует использование термина «геноцид» в связи с происходящим сегодня в Карабахском регионе Азербайджана и явно не желает участвовать в дискуссиях, связанных с этой темой.

Напомним, что США являются главным модератором на мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном и занимают сбалансированную позицию относительно ситуации вокруг Лачинской дороги. В последний раз госсекретарь Энтони Блинкен звонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по этому вопросу 1 сентября. В состоявшемся разговоре глава государства вновь озвучил позицию Баку, сообщив, что после открытия дороги Агдам - Ханкенди Лачинская дорога может использоваться с соблюдением таможенных и пограничных норм Азербайджана. Эту же позицию повторил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Юрием Кимом. После чего американский дипломат написал на своей странице в Twitter, что армянская и азербайджанская стороны должны работать вместе, чтобы «одновременно открыть» Лачинскую дорогу и другие альтернативные маршруты доставки гуманитарных грузов в Карабах.