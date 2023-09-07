В Украине проверят информацию о Маске и работе Starlink

Информация о том, что Илон Маск отключил Starlink над Крымом, чтобы предотвратить нападение на российский флот, требует дополнительной проверки. Как сообщают украинские СМИ, об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

"Для того, чтобы разобраться, что произошло, нужно назначить какую-то группу, которая посмотрит, что это было, насколько эта информация правдива", – сказал Скибицкий в эфире телемарафона.

Скибицкий отметил, что в начале вторжения возникло множество недопониманий и технических проблем с использованием Starlink. Он также заявил, что информационные кампании, организуемые Россией, влияют на подачу информации.

При этом Скибицкий не дал четкого ответа на вопрос о возможной попытке Украины атаковать российский флот.

Напомним, CNN, ссылаясь на фрагмент биографической книги Уолтера Айзексона про Илона Маска, сообщает, что в 2022 году Маск якобы секретно прервал работу Starlink у крымского побережья в попытке сорвать атаку Украины на российский флот в Севастополе.

Маск подтверждает предотвращение нападения дронов на российские корабли, но утверждает, что не отключал Starlink, а просто не активировал его по просьбе Украины.