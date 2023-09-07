Россия начинает поставки зерна в Турцию

Заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин сообщил о начале реализации плана поставки 1 млн тонн зерна в Турцию по инициативе президента Путина, который будет финансироваться Катаром. Этот проект не заменяет зерновую сделку, отметил замглавы МИД России.

В данный момент проходят предварительные обсуждения, и эксперты трех сторон встречаются для согласования деталей. Вершинин подчеркнул, что Катар и Турция поддержали российское предложение.

«Пока идут предварительные контакты и на повестке дня — это встречи на уровне экспертов трех сторон», — рассказал Сергей Вершинин ТАСС. По его словам, Турция и Катар «в принципиальном плане позитивно отреагировали» на российскую инициативу.

Предполагается, что Россия будет предоставлять зерно Турции по льготной стоимости для дальнейшей переработки и отправки в нуждающиеся страны, которые пока не называются. Поставки будет финансировать Катар.

30 августа МИД рассказал об инициативе с поставками зерна в Турцию. Тогда ведомство заявило, что идея рассматривается как «оптимальная рабочая инициатива по черноморской сделке».