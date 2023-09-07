Перед футбольным отборочным матчем Евро-2024 между сборными Турции и Армении, который состоялся в Эскишехире, у болельщиков, как предупреждалось заранее, действительно отнимали флаги Азербайджана.

В сети распространилось видео, на котором турецкий полицейский находит у болельщика при входе на стадион флаг Азербайджана. Он аккуратно складывает его, целует и под аплодисменты отдает материю своей помощнице, которая тоже несколько раз подносит флаг к губам.