В России хотят ограничить выплаты маткапитала «новым русским»

В Госдуме предложили усложнить порядок выплат маткапитала мигрантам, ставшим гражданами России. Автором законопроекта является лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Об этом сообщают «Известия».

Миронов предлагает изменить условия для получения материнского капитала, выдавая его только через пять лет после получения российского гражданства, чтобы снизить бюджетные расходы.

Он указывает на участившиеся случаи, когда маткапитал получали для детей, у которых при рождении не было российского гражданства.

Дополнительно подчеркивается, что маткапитал должен выплачиваться только за ребенка, рожденного в России. Отмечается, что предложение отвечает конституционным требованиям и нынешним миграционным вызовам.