Министр молодежи и спорта Фарид Гаибов побывал в узбекском городе Хива, где принял участие в церемонии открытия Международного фестиваля этноспорта и в Международном форуме этноспорта. Также министр понаблюдал за выступлениями азербайджанских спортсменов на соревнованиях по мас-рестлингу.

Помимо этого, Фарид Гаибов на полях фестиваля встретился с президентом Международной конфедерации этноспорта Наджмеддин Билалом Эрдоганом, с которым обсудил развитие этноспорта в Азербайджане, мероприятия, проводимые в нашей стране в данных видах спорта.

Также глава спортивного ведомства провел двусторонние встречи с коллегами из Узбекистана и России.