Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 05:31

В Нью-Дели начинает работу очередной саммит G20. В нем примут участие президент США Джо Байден, французский президент Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц (он будет впервые участвовать в форуме «Двадцатки»), японский премьер Фумио Кисида, саудовец Мохаммед бин Салман. Нынешнюю встречу мировых лидеров отличает от других форумов то, что в нем впервые не будут участвовать одновременно российский президент Владимир Путин и китайский председатель Си Цзиньпин. Россию, как и на прошедшем в августе форуме BRICS в ЮАР будет представлять глава МИДа Сергей Лавров.

Москва толком не объяснила отсутствие в Нью-Дели своего бессменного лидера. Какие-то прокремлевские пропагандисты объясняют это тем, что у Путина «нет особого интереса к «Двадцатке», мол, все ее саммиты стали «полной говорильней», а реальные проблемы этот блок государств не в состоянии решить. Однако, возможно, истинные причины игнорирования саммита другие. Индия не является участницей Международного уголовного суда, который, как известно, выдал ордер на арест Путина. И по этой причине ему не грозило задержание на саммите. Однако никто не исключает, что западные лидеры могут демонстративно проигнорировать Путина. Скажем, станут выходить из зала во время его выступления. Путину это совершенно не нужно. Организаторы саммита даже рады. Для них настоящей головной болью было бы решение того, как предотвратить, чтобы Байден и Путин не столкнулись лбами в одном из коридоров саммита или при входе в другие заведения. Что же касается товарища Си, то его причины не ехать в Нью-Дели еще более очевидны. Помимо серьезных экономических проблем в Китае, Си не может принять того факта, что хозяйка саммита опережает его страну почти по всем параметрам. Индия уже обогнала Китай по численности населения, и это население у нее значительно моложе, чем китайское.

Индия вырвалась вперед, обогнав Китай и по экономическому росту. В этом году ее власти надеются добиться 7 процентов роста, а для Китая подобная планка не достижима. Как заявил в интервью национальный вице-президент Индии (есть там такая должность) Байджаянт Панда, «для них (китайцев) может быть не просто проглотить то, что в течение четырех десятилетий их страна была рекордсменом по экономическому росту, а теперь им стала Индия». Для Нью-Дели нынешний саммит должен стать моментом триумфа. Не только из-за гордости о том, что их страна вышла вперед в соревновании крупнейших экономик мира. Как говорит журналу Time директор вашингтонского South Asia Institute Майкл Кугельман, «Нью-Дели видит президентство в G20 как путь своего утверждения в качестве моста между Западом и Глобальным Югом, как посредника, способного разрешить противоречия между конкурирующими державами». Однако, как указывает само издание, это исключительно тяжелая задача, учитывая количество глобальных конфликтов - от Украины до Индо-Тихоокеанского региона. Общение с Моди является, вероятно, одним из приоритетов Джо Байдена на этом саммите. Как пишет Washington Post, США хотят перетянуть Индию на свою сторону в противостоянии с Китаем, хотя при этом у них есть и некоторая озабоченность по поводу национализма Нарендры Моди. О том, какое внимание уделяют в администрации Байдена отношениям с Индией наглядно говорит тот факт, что в июне Моди посетил Вашингтон, где Байден пригласил его на государственный обед и где он выступил с обращением к Конгрессу. До этого такой чести удостаивались лишь Уинстон Черчиль и Биньямин Нетаньяху.