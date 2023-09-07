Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 05:55

Статью с таким выводом опубликовала накануне саммита Большой двадцатки в Нью-Дели Al-Jazeera. Нет, сразу отмечает автор Мега Бахри, Индия не намерена быстро и резко разрывать отношения со своим традиционным торговым партнером. Но политика неуклонного отстранения от России набирает обороты. При том, что около 70% боевых самолетов, 44% боевых кораблей и подлодок, больше 90% боевых машин пехоты имеют российское происхождение, еще до большой войны в Украине Индия стала переориентировать свои военные закупки на США, Францию и Израиль. Закупки в России в 2022 году упали на 65%, а из США выросли на 58%, с Израилем на 20%, с Францией – аж на 6000% благодаря жирному контракту на 26 истребителей Rafal.

Да, с началом войны у Индии появились уникальные возможности приобретать российскую нефть с солидными скидками, и страна с удовольствием этим воспользовалась: за полтора года она купила российской нефти на 36,7 миллиарда долларов и в 2023 стала самым крупным покупателем, приобретя 38% всей танкерной нефти России. Но как только скидка снизилась, упали и объемы импорта: в июле на 8%, в августе на 13%. При том, что за счет нефти объемы товарооборота с Россией заметно выросли – до 47 миллиардов долларов, они все равно остались значительно меньше товарооборота с США – 129 миллиардов за минувший финансовый год. Прогнозируя стратегические перспективы отношений с Россией, нельзя забывать о таком важном факторе, как культурная близость и взаимный интерес, включая инвестиционный. Профессор университета Нью-Дели, специалист по международным отношениям Хэпимон Джакоб указывает на простые цифры. Согласно официальным данным, в России сейчас живет около 14 тысяч индийцев, включая 4,5 тысячи студентов. А в США – 4,9 миллиона жителей индийского происхождения, еще 2,8 миллиона живет в Британии и Европейском Союзе.