Россия для Индии в прошлом продолжение главной темы
Статью с таким выводом опубликовала накануне саммита Большой двадцатки в Нью-Дели Al-Jazeera.
Нет, сразу отмечает автор Мега Бахри, Индия не намерена быстро и резко разрывать отношения со своим традиционным торговым партнером. Но политика неуклонного отстранения от России набирает обороты.
При том, что около 70% боевых самолетов, 44% боевых кораблей и подлодок, больше 90% боевых машин пехоты имеют российское происхождение, еще до большой войны в Украине Индия стала переориентировать свои военные закупки на США, Францию и Израиль. Закупки в России в 2022 году упали на 65%, а из США выросли на 58%, с Израилем на 20%, с Францией – аж на 6000% благодаря жирному контракту на 26 истребителей Rafal.
Да, с началом войны у Индии появились уникальные возможности приобретать российскую нефть с солидными скидками, и страна с удовольствием этим воспользовалась: за полтора года она купила российской нефти на 36,7 миллиарда долларов и в 2023 стала самым крупным покупателем, приобретя 38% всей танкерной нефти России. Но как только скидка снизилась, упали и объемы импорта: в июле на 8%, в августе на 13%.
При том, что за счет нефти объемы товарооборота с Россией заметно выросли – до 47 миллиардов долларов, они все равно остались значительно меньше товарооборота с США – 129 миллиардов за минувший финансовый год.
Прогнозируя стратегические перспективы отношений с Россией, нельзя забывать о таком важном факторе, как культурная близость и взаимный интерес, включая инвестиционный.
Профессор университета Нью-Дели, специалист по международным отношениям Хэпимон Джакоб указывает на простые цифры. Согласно официальным данным, в России сейчас живет около 14 тысяч индийцев, включая 4,5 тысячи студентов. А в США – 4,9 миллиона жителей индийского происхождения, еще 2,8 миллиона живет в Британии и Европейском Союзе.
«Сколько индийцев знают русский язык? Очень мало. Спросите молодых индийцев, интересна ли им Россия? Ответ будет «нет». Россия – индийское прошлое. Европа и США – будущее Индии», - говорит ученый.
Есть еще один важный момент. Индия пыталась использовать свои связи с Россией, чтобы усилить свои позиции в проблемных отношениях с Китаем. Из этого ничего не вышло. А в индо-тихоокеанском регионе, где Китай является естественным соперником Индии, ей выгодно опираться на США, Австралию, Японию и Францию. Так что о России как стратегическом партнере Индии следует забыть.