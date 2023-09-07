Мощное землетрясение в Марокко: погибшие и разрушения

Число жертв произошедшего в пятницу землетрясения магнитудой 6,9 в Марокко превысило 300 человек. Об этом сообщил марокканский информационный портал Goud со ссылкой на официальные источники.

По сведениям портала, зафиксированы обрушения жилых зданий и различных построек в Марракеше - туристическом центре и культурной столице Марокко.

Толчки ощущались в нескольких крупных городах королевства, в том числе в Агадире, Касабланка, Кенитре, Рабате, Эс-Сувейре. Сейчас идет оценка материального ущерба. Спасательные службы разбирают завалы.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи. Очаг залегал на глубине 8 км. По данным Европейско-средиземноморского сейсмологического центра, магнитуда землетрясения составила 6,9, а его эпицентр находился в 77 км к юго-западу от Марракеша.