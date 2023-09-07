Минобороны Азербайджана заявляет: Армения открыла огонь по Садараку
Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии Вооруженными силами Армении.
Согласно сообщению военного ведомства, 9 сентября в 03:55 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.
Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, сказали в Минобороны.