Минобороны Азербайджана заявляет: Армения открыла огонь по Садараку

Министерство обороны Азербайджана заявляет об обстреле позиций азербайджанской армии Вооруженными силами Армении.

Согласно сообщению военного ведомства, 9 сентября в 03:55 подразделения Вооруженных сил Армении со своих позиций, расположенных в направлении Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана.

Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры, сказали в Минобороны.