Россия перебрасывает новые подразделения к Роботино

Россия перебросила к Роботино в Запорожской области подразделения с других направлений. Это может ограничить способность оккупантов наступать на других участках фронта, сообщает Минобороны Великобритании.

Как отмечает британская разведка, подразделения ВСУ продвинулись к главной линии обороны россиян к востоку от населенного пункта Роботино. Защитники продолжают постепенное тактическое продвижение к российским позициям.

Также украинские силы продолжают давление на оккупантов к югу от Бахмута, постепенно продвигаясь между Клещеевкой и Андреевкой.

Разведка предполагает, что Россия передислоцировала силы из других районов фронта, чтобы заменить разбитые подразделения возле Роботино.

«Эти передислокации, вероятно, ограничивают способность России проводить свои наступательные операции на других участках линии фронта», - говорится в сообщении.

Передислокация также скорее всего свидетельствует о давлении на российские оборонительные линии, особенно вокруг Роботино.