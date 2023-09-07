"Рад от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравить Вас и в Вашем лице весь ваш народ и передать наилучшие пожелания по случаю национального праздника Республики Таджикистан – Дня независимости.

Нас, как дружественную страну, радуют достигнутые Таджикистаном под Вашим мудрым руководством успехи в области укрепления государственности, улучшения социально-экономического благосостояния народа, завоевание им авторитета на международной арене.

Нынешний уровень наших межгосударственных отношений исходит из симпатии, уважения и доверия, которые наши народы исторически питали друг к другу. Взаимные визиты высокого уровня, регулярные контакты, подписанные многочисленные документы в различных сферах обусловили динамичное и успешное развитие наших двусторонних связей и партнерства.

Верю, что, эффективно используя сформировавшиеся в настоящее время благоприятные условия для расширения сферы охвата азербайджано-таджикских отношений, мы добьемся укрепления нашего взаимовыгодного сотрудничества, дальнейшего углубления взаимодействия как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

Уважаемый Эмомали Шарифович, в этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, братскому народу Таджикистана – постоянного спокойствия и благополучия", - говорится в тексте письма.