Эрдоган призывает послушаться Путина

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает Bloomberg.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Эрдоган будет добиваться этого на закрытых встречах с лидерами государств.

Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's и вновь подключить Москву к SWIFT.