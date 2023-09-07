Эрдоган призывает послушаться Путина
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призывает лидеров стран G20 удовлетворить некоторые требования России, чтобы возобновить зерновую сделку, сообщает Bloomberg.
По словам людей, знакомых с ходом переговоров, Эрдоган будет добиваться этого на закрытых встречах с лидерами государств.
Турция просит мировых лидеров содействовать страхованию российского экспорта продовольствия и удобрений в лондонской компании Lloyd's и вновь подключить Москву к SWIFT.
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