В Украине некоторые политики якобы рассматривают вариант заморозки войны на нынешней линии фронта - в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада, пишет американский телеведущий Фарид Захария в колонке для The Washington Post.

Такое впечатление Захария составил после недавней поездки в Киев.

«Украинцы понимают, что их ждет долгая война на истощение. Они понимают, что столкнулись с грозным противником — население России почти в четыре раза превышает население Украины , а ее экономика примерно в 15 раз больше . Украинцы полны решимости продолжать борьбу, но они обеспокоены тем, что их союзники этого не делают», - пишет он.