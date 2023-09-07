В Украине назвали сроки вступления в ЕС и НАТО

Украина будет готова присоединиться к Евросоюзу в течение ближайших двух лет, при этом вступить в НАТО страна может еще раньше, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Стефанишина отметила, что ход конфликта определят политические рамки решения о предоставлении Киеву членства в ЕС. Стефанишина добавила, что по завершении войны, Украина сделает «в десять раз больше, чем делает сейчас, чтобы это решение было принято скорее».

«Мы готовы будем к членству в Европейском союзе в ближайшие два года», - сказала она.

Стефанишина также считает, что Украина станет членом НАТО еще раньше, чем войдет в состав Евросоюза.