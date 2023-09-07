Третий день Евро в Нидерландах: Азербайджан представляют пять спортсменов

В Гааге (Нидерланды) продолжается молодежный чемпионат Европы по дзюдо.

Сегодня, в заключительный день личных соревнований, на татами выйдут действующий чемпион Европы среди молодежи, победитель юношеской Олимпиады 2018 года Вугар Талыбов (90 кг), бронзовый призер прошлогоднего Евро Исмаил Заманов (90 кг), призер Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2022 Кенан Насибов (свыше 100 кг), а также Нармин Амирли (78 кг) и Нигяр Сулейманова (свыше 78 кг).

Вугар Талыбов стартует на чемпионате поединком с исландцем Скарпединном Хъялтасоном. Исмаил Заманов встретится с Давидом Али из Франции.

Кенан Насибов ждет схватку между представителями Латвии и Германии, победитель которой и станет его соперником в 1/8 финала.

Нармин Амирли в 1/16 финала сойдется с испанкой Лаурой Воло Мачин. А Нигяр Сулейманова в 1/8 финала поборется с итальянкой Тицианой Марини.

После двух дней соревнований в активе сборной Азербайджана 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы. В общекомандном зачете мы занимаем 3-е место после Италии и Грузии среди 43 команд.