Алиев соболезнует марокканцам
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования королю Марокко Мухаммеду VI в связи с разрушительным землетрясением в этой стране.
«Глубоко потрясен известием о многочисленных человеческих жертвах и разрушениях в результате сильного землетрясения в Марокко.
В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших, братскому народу Марокко, желаю выздоровления раненым и пострадавшим», - говорится в тексте письма, опубликованном на официальном сайте главы государства.