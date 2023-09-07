МИД о «выборах» в Карабахе

Незаконная деятельность сепаратистского режима, созданного в результате армянской оккупации в Карабахском регионе Азербайджана, так называемые «президентские выборы» являются грубым нарушением Конституции, законов Азербайджанской Республики, а также норм и принципов международного права, говорится в заявлении МИД Азербайджана.

«Проведение так называемых «выборов» вновь ясно демонстрирует, что Армения и созданный ею сепаратистский режим, предпринимающий шаги для сохранения статус-кво, продолжения оккупационной политики, не очень заинтересованы в мирном процессе и, наоборот, пошли по пути провокаций и обострения ситуации», - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.