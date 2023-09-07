Сибирь против Москвы бунтует молча горячая тема
Неизвестный беспилотник нанес удар по военному объекту в Иркутской области.
Совершенно понятно, что ни один БПЛА, состоящий на вооружении Украины, до Сибири долететь не может в принципе. Поэтому версия о том, что его запустили местные, – остается единственной рабочей для спецслужб, работающих в Сибирском федеральном округе.
Которые после 24 февраля 2022 года пребывают в состоянии шока – для них полной неожиданностью оказалось то количество сибиряков, которые не просто не одобряют путинскую «специальную военную операцию», но и активно ей противодействуют – от организации диверсий на железной дороге, легендарном Транссибе до антивоенных пикетов, от поджогов военкоматов – до распространения антивоенных листовок.
Неделя не проходит без того, чтобы в оперативных сводках ФСБ не появлялись новости о задержанных за деятельность в пользу Украины сибиряках, которые сотрудничают с украинскими спецслужбами. Внешне – все тихо и гладко, но если вглядеться в реальность, то совершенно очевидно – Сибирь не приняла СВО и активно ей противодействует. Без громких слов и акций, но в полном соответствии со своим менталитетом – молча, без лишних слов и основательно.
Когда доводится слышать о том, что «русские – поголовно терпилы», спорить нет никакого желания. Поскольку сибиряки – они, как бы это помягче сказать, не совсем русские. Потомки казачьей вольницы, донцов и запорожцев, потомки ссыльных и каторжников, то есть, как ни крути, пассионариев, находивших в себе силы для бунта против властей, старообрядцы, до сих пор считающие власть Антихристом, бурный коктейль из крови русских, поляков, украинцев, белорусов, татар и немцев – такой он, настоящий сибиряк.
Который всегда власть считал неизбежным злом, не более того, и всегда был этой власти параллелен. Сейчас, после того как активы Сибири перешли в собственность московских «варягов», а социально-экономическое положение региона стремительно ухудшилось - параллелен вдвойне и совершенно не намерен поддерживать ее авантюры в Украине, где у трети населения Сибири – корни. А каждый второй понимает украинский язык совершенно без напряга.
И совершенно не понимает, какого беса путинскому режиму, и без того здесь не слишком-то любимому, потребовалось вторгаться в Украину, оплачивая это вторжение кровью сибиряков и их не слишком-то уж высоким благосостоянием. Здесь украинской разведке и вербовать-то особо никого не надо, и так поводов хоть в мелочи, но навредить путинской власти более чем достаточно, список-то претензий большой. Ну, а когда такое вербовочное предложение поступает – откликаются на него с готовностью.
Это ведь только по данным российского ВЦИОМа 77% населения в регионе «одобряют» его политику. Достаточно выйти на улицу да поговорить с соседями– и картина одобрямса резко меняется. Вплоть до звучащих на застолье, среди своих, частушек типа «едет грузовик, с него пыль росами, рыбу будем мы кормить единороссами».
Да и ладно бы с частушками - скажу больше. Если бы украинская разведка начала реализовывать что-то вроде операции «Прометей», которую польский генштаб пытался провернуть в 30-е годы прошлого века на территории СССР, а суть этой операции заключалась в разжигании сепаратистских настроений, то у нее был бы солидный шанс на успех. Во всяком случае, в Сибири у подавляющей части населения он бы отторжения не вызвал. Особенно сейчас, когда у региона налажена логистика с Центральной Азией и Китаем и развивать внешнеэкономические связи не дает только Москва.
Кремль засыпает деньгами силовиков, олигархов из близкого, понятно к кому, круга и пропагандистскую машину. Но в Сибири холодильник всегда побеждал телевизор. Так что, случись падение режима, сибиряки на баррикады не пойдут – но оружейные захоронки вскроют. И на их поддержку, как это было в Великой Отечественной, Москве рассчитывать совершенно не стоит.
Беспилотник, атаковавший военный объект в Иркутской области, – это только первая ласточка молчаливого бунта Сибири против нынешних российских властей. В ближайшее время их, если судить по сводкам ФСБ, станет больше.