Ирина Вишнякова, специально для haqqin.az 13:54

Неизвестный беспилотник нанес удар по военному объекту в Иркутской области. Совершенно понятно, что ни один БПЛА, состоящий на вооружении Украины, до Сибири долететь не может в принципе. Поэтому версия о том, что его запустили местные, – остается единственной рабочей для спецслужб, работающих в Сибирском федеральном округе.

Которые после 24 февраля 2022 года пребывают в состоянии шока – для них полной неожиданностью оказалось то количество сибиряков, которые не просто не одобряют путинскую «специальную военную операцию», но и активно ей противодействуют – от организации диверсий на железной дороге, легендарном Транссибе до антивоенных пикетов, от поджогов военкоматов – до распространения антивоенных листовок. Неделя не проходит без того, чтобы в оперативных сводках ФСБ не появлялись новости о задержанных за деятельность в пользу Украины сибиряках, которые сотрудничают с украинскими спецслужбами. Внешне – все тихо и гладко, но если вглядеться в реальность, то совершенно очевидно – Сибирь не приняла СВО и активно ей противодействует. Без громких слов и акций, но в полном соответствии со своим менталитетом – молча, без лишних слов и основательно. Когда доводится слышать о том, что «русские – поголовно терпилы», спорить нет никакого желания. Поскольку сибиряки – они, как бы это помягче сказать, не совсем русские. Потомки казачьей вольницы, донцов и запорожцев, потомки ссыльных и каторжников, то есть, как ни крути, пассионариев, находивших в себе силы для бунта против властей, старообрядцы, до сих пор считающие власть Антихристом, бурный коктейль из крови русских, поляков, украинцев, белорусов, татар и немцев – такой он, настоящий сибиряк.

Который всегда власть считал неизбежным злом, не более того, и всегда был этой власти параллелен. Сейчас, после того как активы Сибири перешли в собственность московских «варягов», а социально-экономическое положение региона стремительно ухудшилось - параллелен вдвойне и совершенно не намерен поддерживать ее авантюры в Украине, где у трети населения Сибири – корни. А каждый второй понимает украинский язык совершенно без напряга. И совершенно не понимает, какого беса путинскому режиму, и без того здесь не слишком-то любимому, потребовалось вторгаться в Украину, оплачивая это вторжение кровью сибиряков и их не слишком-то уж высоким благосостоянием. Здесь украинской разведке и вербовать-то особо никого не надо, и так поводов хоть в мелочи, но навредить путинской власти более чем достаточно, список-то претензий большой. Ну, а когда такое вербовочное предложение поступает – откликаются на него с готовностью. Это ведь только по данным российского ВЦИОМа 77% населения в регионе «одобряют» его политику. Достаточно выйти на улицу да поговорить с соседями– и картина одобрямса резко меняется. Вплоть до звучащих на застолье, среди своих, частушек типа «едет грузовик, с него пыль росами, рыбу будем мы кормить единороссами».