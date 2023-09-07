Министр обороны Закир Гасанов сегодня принял иранскую делегацию во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади, находящуюся с визитом в Баку с целью участия во встрече азербайджано-иранской совместной комиссии.

Выразив удовлетворение восстановительно-строительными работами, проводимыми Азербайджаном на освобожденных территориях, иранская делегация выразила обеспокоенность действиями Армении, которые могут создать угрозу стабильности и безопасности в регионе.

На встрече состоялся обмен мнениями о перспективах развития сотрудничества между нашими странами в военной сфере, вопросах региональной безопасности, а также по другим интересующим темам.