США, скорее всего, передадут Украине дальнобойные ракеты

«Они (ракеты) уже в пути», - сообщил изданию Abcnews чиновник, имеющий доступ к планам оказания помощи в области безопасности.

Второй чиновник сообщил, что вопрос об этих ракетах находится на рассмотрении и, скорее всего, ракеты будут включены в предстоящий пакет военной помощи. Но он также добавил, что окончательное решение еще не принято. По его словам, до момента, когда Украина получит ракеты, могут пройти месяцы.

ATACMS - тактические баллистические ракеты дальностью до 300 км, которыми можно стрелять из имеющихся у Украины установок HIMARS. У украинской армии уже есть оружие сходной дальности в виде британских крылатых ракет Storm Shadow и аналогичных французских SCALP, но они летят над поверхностью с дозвуковой скоростью, а ATACMS - по баллистической траектории со скоростью в три раза быстрее звука.

США пока отказывались поставлять ракеты ATACMS, несмотря на просьбы Украины. ABC News со ссылкой на двух американских чиновников утверждает, что США обнаружили у себя на вооружении большее количество ATACMS, чем предполагалось ранее. Однако пока не ясно, насколько пригоден к эксплуатации обнаруженный запас, а также какой тип ракет в нем содержится.