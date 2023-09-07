Азербайджан принимает Бельгию в отборе на футбольный Евро-2024
Сегодня в 17:00 в Мардакяне на стадионе «Далга Арена» состоится отборочный матч чемпионата Европы-2024 между футбольными сборными Азербайджана и Бельгии.
Судить встречу будет бригада арбитров из Сербии во главе с Ненадом Минаковичем.
Сборная Азербайджана провалила старт отбора, проиграв в гостях Австрии (1:4) и Швеции (0:5), а затем сыграв дома вничью с Эстонией (1:1).
Бельгия разгромила Швецию и Эстонию со счетом 3:0 и сыграла вничью 1:1 с Австрией.
Также сегодня в группе «F» состоится матч Эстония – Швеция.
Турнирное положение:
1. Австрия – 10 очков (4 матча)
2. Бельгия – 7 (3)
3. Швеция – 3 (3)
4. Эстония – 1 (3)
5. Азербайджан – 1 (3).