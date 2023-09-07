Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 15:18

Близкий к властям Армении телеграм-канал «Баграмян 26» на днях сообщил, что Кремль планирует осуществить в Ереване государственный переворот с помощью наемников ЧВК «Вагнер». Информационный ресурс приводит недавние заявления Пашиняна по поводу того, что Армения совершила ошибку, выбрав Россию в качестве стратегического партнера, равно как и его обвинения в адрес российского руководства, не соблюдающего соглашений по проблеме Карабаха. Кроме того, совместные армяно-американские военные учения вызвали нескрываемый гнев Путина. Ответом Кремля на подобные действия, с точки зрения медийного ресурса, вполне может стать реализация в Армении замысла государственного переворота.

«Целью указанного замысла является отстранение от власти Пашиняна и его команды силами имеющихся в стране боевиков ЧВК «Вагнер», – пишет телеграм-канал. Авторы публикации утверждают, что на момент гибели Евгения Пригожина в Армении находились около 3 тысяч боевиков его армии. Позже к ним присоединились еще порядка 2 тысяч наемников, которые преимущественно являются этническими армянами из Ростова. Но количество «вагнеровцев» в Армении непрерывно росло и к настоящему времени достигло 12 тысяч. Кроме того, авторы публикации полагают, что российское правительство делает ставку на высшее руководящее звено военных сил Армении, а также спецслужб и полиции, где хватает российской агентуры. На низшее руководство полагаться уже нельзя: здесь поддержка российской политики значительно слабее. При этом Россия не имеет достойных кандидатов на замену Пашиняну (всплывают лишь имена Кочаряна и Саркисяна) и идет ва-банк. Следует отметить, что «Баграмян 26» не одинок в своих прогнозах. Утверждения о том, что наемники ЧВК «Вагнер» массово проникают в Армению и ждут команды из Москвы, ранее выдвигались некоторыми армянскими экспертами и политиками, занимающими антироссийскую позицию.

Например, бывший полевой командир Жирайр Сефилян, являющийся одним из организаторов вооруженного нападения на казармы полицейского полка в Ереване летом 2016 года, утверждал, что даже знает отель, в котором остановились наемники ЧВК «Вагнер». Экс-советник начальника Генштаба Владимир Погосян заявлял, что располагает информацией о том, что «вагнеровцы» проникли в Армению непосредственно с целью совершения государственного переворота. Власти Армении и ее спецслужбы подобного рода утверждения не комментируют. Тем не менее, заявления о том, что Кремль готовится осуществить в Ереване государственный переворот, вызвали широкий резонанс на фоне обострившихся в последние дни отношений между Арменией и Россией. Москва также не спешит комментировать эти обвинения на официальном уровне, хотя бывший заместитель министра иностранных дел, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отверг их сходу. «Утверждения о подготовке Кремлем госпереворота в Армении, опубликованные в телеграм-канале «Баграмян 26», – это бред сивой кобылы, их даже комментировать не надо, – сказал он. – прежде чем делать такие заявления и выдвигать подобные обвинения, необходимо привести реальные факты, которые подтвердят информацию».