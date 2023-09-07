Русские готовят переворот в Армении? наш обзор
Близкий к властям Армении телеграм-канал «Баграмян 26» на днях сообщил, что Кремль планирует осуществить в Ереване государственный переворот с помощью наемников ЧВК «Вагнер».
Информационный ресурс приводит недавние заявления Пашиняна по поводу того, что Армения совершила ошибку, выбрав Россию в качестве стратегического партнера, равно как и его обвинения в адрес российского руководства, не соблюдающего соглашений по проблеме Карабаха. Кроме того, совместные армяно-американские военные учения вызвали нескрываемый гнев Путина. Ответом Кремля на подобные действия, с точки зрения медийного ресурса, вполне может стать реализация в Армении замысла государственного переворота.
«Целью указанного замысла является отстранение от власти Пашиняна и его команды силами имеющихся в стране боевиков ЧВК «Вагнер», – пишет телеграм-канал.
Авторы публикации утверждают, что на момент гибели Евгения Пригожина в Армении находились около 3 тысяч боевиков его армии. Позже к ним присоединились еще порядка 2 тысяч наемников, которые преимущественно являются этническими армянами из Ростова. Но количество «вагнеровцев» в Армении непрерывно росло и к настоящему времени достигло 12 тысяч.
Кроме того, авторы публикации полагают, что российское правительство делает ставку на высшее руководящее звено военных сил Армении, а также спецслужб и полиции, где хватает российской агентуры. На низшее руководство полагаться уже нельзя: здесь поддержка российской политики значительно слабее. При этом Россия не имеет достойных кандидатов на замену Пашиняну (всплывают лишь имена Кочаряна и Саркисяна) и идет ва-банк.
Следует отметить, что «Баграмян 26» не одинок в своих прогнозах. Утверждения о том, что наемники ЧВК «Вагнер» массово проникают в Армению и ждут команды из Москвы, ранее выдвигались некоторыми армянскими экспертами и политиками, занимающими антироссийскую позицию.
Например, бывший полевой командир Жирайр Сефилян, являющийся одним из организаторов вооруженного нападения на казармы полицейского полка в Ереване летом 2016 года, утверждал, что даже знает отель, в котором остановились наемники ЧВК «Вагнер». Экс-советник начальника Генштаба Владимир Погосян заявлял, что располагает информацией о том, что «вагнеровцы» проникли в Армению непосредственно с целью совершения государственного переворота.
Власти Армении и ее спецслужбы подобного рода утверждения не комментируют. Тем не менее, заявления о том, что Кремль готовится осуществить в Ереване государственный переворот, вызвали широкий резонанс на фоне обострившихся в последние дни отношений между Арменией и Россией.
Москва также не спешит комментировать эти обвинения на официальном уровне, хотя бывший заместитель министра иностранных дел, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин отверг их сходу.
«Утверждения о подготовке Кремлем госпереворота в Армении, опубликованные в телеграм-канале «Баграмян 26», – это бред сивой кобылы, их даже комментировать не надо, – сказал он. – прежде чем делать такие заявления и выдвигать подобные обвинения, необходимо привести реальные факты, которые подтвердят информацию».
Свое резкое высказывание в отношении подобных публикаций Карасин завершил следующим образом:
«Придумывать какие-то виртуальные схемы и кричать об этом на весь мир - удел неумных политиков. Такие заявления распространяются, чтобы спровоцировать враждебность по отношению к России. Это нужно тем, кто пытается взлохматить ситуацию и достичь своих целей».
Оппозиционно настроенные армянские эксперты также высказывают мнение, что слухи о замысле Кремля совершить в стране государственный переворот распространяются с целью укрепления имиджа Пашиняна.
«Власти Армении стремятся в определенной степени восстановить свой достаточно потрепанный рейтинг, распространяя через лояльные им ресурсы разного рода слухи и спекуляции», — считает политолог Сергей Мелконян.
По его словам, ряд лояльных к власти телеграм-каналов уже удалил данную новость, «видимо, поняв всю абсурдность этих утверждений».
Айк Халатян, другой политолог, добавил, что цель таких «вбросов» — обвинить в работе на Россию армянскую оппозицию, если ее представители решат вновь выйти на улицы. Кроме того, он усомнился в том, что боевики ЧВК «Вагнер» действительно представляют угрозу.
«Понимаете, не могут 3 тысячи вооруженных бойцов прибыть в Армению и остаться незамеченными. Как вообще это можно себе представить? Где тогда ответственные структуры и подразделения Службы нацбезопасности?», – сказал Мелконян. – Когда Евгений Пригожин объявил о «походе на Москву», он говорил, что число бойцов в его ЧВК составляет 25 тысяч человек. Сейчас порядка 5 тысяч из них находятся в Беларуси, значительное число бойцов было передислоцировано в Африку и Сирию; большая часть из них вступила в ряды вооруженных сил РФ, подчиняется Минобороны и участвует в боевых действиях в Украине. Теперь вопрос: откуда у ЧВК дополнительные бойцы для переброски в Армению?».