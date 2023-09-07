МИД Турции осудил «выборы» в Карабахе

МИД Турции осудил так называемые выборы нового «президента» среди сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана.

В сообщении говорится, что данный факт является еще одним показателем попыток легитимизации противоправной ситуации в Карабахском регионе Азербайджана, а также открыто нарушает принципы ОБСЕ и резолюции Совбеза ООН.

«Выборы», которые проводятся во время попыток продолжения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, являются попыткой нанесения урона мирному процессу, и мы их осуждаем», - сказали в МИД Турции.