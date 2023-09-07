Грузовой автомобиль, отправленный российским обществом Красного Креста, с продовольствием для карабахских армян, движется в направлении Агдама, сообщили в азербайджанском обществе Красного Полумесяца.

"В соответствии с меморандумом о сотрудничестве между азербайджанским обществом Красного Полумесяца и российским обществом Красного Креста, инициированным правительством России, в целях удовлетворения потребностей армянских жителей, проживающих в Карабахском экономическом районе Азербайджана, один грузовой автомобиль с продовольственными и непродовольственными товарами в 14:30 пересек пункт пропуска "Самур" и движется по маршруту Самур-Баку, Баку-Барда, в направлении Агдама и Аскерана для доставки грузов в Ханкенди.

"После доставки груза до конечного пункта назначения будет предоставлена дополнительная информация", - отмечается в сообщении.