Симоньян: Самое ласковое выражение, которым могу назвать Пашиняна… ВИДЕО

Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения осыпала оскорблениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его «врагом Армении и России».

«Говорила и говорю с самого начала – Пашинян предатель армянского народа. Пашинян – враг России. Это было очевидно с первого дня. И самое ласковое выражение, которым я могу назвать Пашиняна, – эфенди».