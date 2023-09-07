Симоньян: Самое ласковое выражение, которым могу назвать Пашиняна… ВИДЕО
Российская пропагандистка Маргарита Симоньян в эфире российского телевидения осыпала оскорблениями премьер-министра Армении Никола Пашиняна, назвав его «врагом Армении и России».
«Говорила и говорю с самого начала – Пашинян предатель армянского народа. Пашинян – враг России. Это было очевидно с первого дня. И самое ласковое выражение, которым я могу назвать Пашиняна, – эфенди».
September 9, 2023
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