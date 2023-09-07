Жесткое заявление Украины по Карабаху
Украина поддерживает суверенитет и территориальную целостность Азербайджана, говорится в опубликованном заявлении МИД Украины о непризнании так называемых "президентских выборов" на территории Карабахского региона Азербайджана.
"Министерство иностранных дел Украины осуждает проведение 9 сентября на территории Карабаха (Азербайджанская Республика) так называемых ""президентских выборов".
Проведение этих так называемых "президентских выборов" противоречит нормам и принципам международного права, а их результаты бессмысленны.
Украина еще раз выражает поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджанской Республики в ее международно признанных границах и выступает за урегулирование карабахского конфликта политически-дипломатическим путем", - отмечается в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.