ЕС отреагировал на «выборы» в Карабахе
Так называемые «президентские выборы» в Ханкенди не соответствуют никаким конституционным и правовым нормам, заявила официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Набила Массрали.
«В то же время ЕС считает важным, чтобы карабахские армяне сконцентрировались вокруг де-факто лидерства, способного и готового к проведению конструктивных переговоров с Баку. ЕС стремится поддержать этот процесс», - сказала она.
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