Азербайджан призвал США осудить «выборы» в Карабахе

9 сентября состоялся очередной телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и исполняющей обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким, говорится в сообщении МИД Азербайджана.

В ходе телефонного разговора была обсуждена ситуация в регионе.

Джейхун Байрамов подчеркнул, что растущие провокации Армении и созданного ею на азербайджанских территориях вымышленного режима, нацеленные против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, а также армянские вооруженные силы, которые, вопреки обязательствам, все еще не выведены с азербайджанских территорий, являются основной угрозой миру и безопасности в регионе.

Было отмечено, что незаконная деятельность вымышленного режима в Карабахском регионе Азербайджана под названием «президентские выборы» является грубым нарушением Конституции, законов Азербайджана и норм и принципов международного права, наносит серьезный удар по усилиям для нормализации в регионе и реинтеграции армянского населения в конституционные рамки Азербайджана.

Министр подчеркнул необходимость безоговорочного и полного вывода армянских вооруженных сил из Карабахского региона Азербайджана, и роспуска самопровозглашенного режима. Джейхун Байрамов призвал решительно осудить незаконные «выборы» на территории Азербайджана, в соответствии с обязательствами, вытекающими из международного права.

В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.