Милли Меджлис направил открытое письмо в Сенат США

Обращение касается запланированного на 14 сентября в Комитете слушания о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана.

Отмечено, что организация вышеупомянутого слушания служит нестабильности и росту напряженности в регионе.

"Основная проблема заключается в том, что поддержка и покровительство агрессивной политики Армении в отношении суверенитета и территориальной целостности Азербайджана за последние 30 лет не принесли пользы США, а в большей степени подорвали стратегические интересы и присутствие США в стратегически важном регионе, где Азербайджан играет ведущую роль.

Несмотря на все указанные попытки, Азербайджан будет препятствовать действиям, направленным на нарушение своего суверенитета, добиваться мира, нормализации и реинтеграции своих граждан армянского происхождения в рамках своей Конституции", - говорится в сообщении.