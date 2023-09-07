Молдова о «выборах» в Карабахе

Молдова не признает так называемые "выборы", состоявшиеся 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана, поскольку они противоречат основополагающим нормам и принципам международного права, говорится в заявлении Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

"Министерство иностранных дел и европейской интеграции подтверждает решительную поддержку Молдовой суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах ее международно признанных границ", - отмечается в заявлении МИД.