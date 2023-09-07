Новые провокации в Карабахе Минобороны Азербайджана заявляет
9 сентября примерно в 17:25 незаконные армянские вооруженные формирования на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, приблизившись к позициям ВС Азербайджана в направлении Физулинского района, предприняли попытку прорыть новые траншейные коммуникации в целях совершения провокации, сообщили в Минобороны.
В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, провокация была немедленно пресечена.