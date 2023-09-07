США разместят F-16 в Румынии

США намерены разместить в Румынии несколько боевых истребителей F-16 для нужд миссии НАТО в сфере безопасности воздушного пространства. Об этом сообщает радиостанция Radio Romania International.

Согласно материалу станции, инцидент с обломками беспилотника, обнаруженными в Румынии, обсуждался в ходе телефонного разговора министра иностранных дел Луминицы Одобеску с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

По информации RRI, также обсуждалась тема укрепления двустороннего сотрудничества по защите воздушного пространства, и в этом контексте упоминалось размещение на территории Румынии нескольких боевых истребителей F-16 ВВС США для поддержки миссий НАТО по охране воздушного пространства.

В материале указано, что власти США выразили обеспокоенность безопасностью в Черноморском регионе в свете последних атак на украинские порты на Дунае и оценили заинтересованность Румынии в поиске эффективных решений совместно с США, Еврокомиссией и Украиной.