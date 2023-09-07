Иран завладел кодом истребителей F-35? наш обзор
Несколько дней назад официальные лица Ирана заявили о том, что обнаружили над Персидским заливом американские истребители F-35 и проследили за их перемещениями. Эту новость можно считать сенсацией, поскольку проект по строительству F-35 стоимостью в 1,7 триллиона долларов был рассчитан на то, чтобы дать США стратегическое превосходство в воздушном пространстве. Даже Израиль в ходе запланированных авиаударов по ядерным объектам Ирана основную ставку делал на эти истребители.
Но вот иранский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил действующему в Бейруте агентству Al Mayadeen (одному из средств массовой информации, близкому к «Хезболле» и Корпусу стражей исламской революции), что Иран обнаружил и отследил истребители F-35.
«За последние дни несколько истребителей F-35 пролетели над Персидским заливом, и на протяжении всего полета находились под наблюдением наших радаров», - сообщил он.
Согласно ряду иранских новостных агентств, данное сообщение подтверждает бригадный генерал Реза Хадже, заместитель командующего силами ПВО иранской армии. Хадже стал первым чиновником, который открыто выступил с заявлением о том, что Иран способен обнаруживать F-35 в регионе. Это заявление последовало за переброской около дюжины F-35 в регион Центральным командованием США после серии агрессивных столкновений с участием российских самолетов над Сирией, а также после инцидентов с участием иранских войск в Ормузском проливе.
Иранский генерал утверждает, что все полеты над регионом отслеживаются системами ПВО, и что это отслеживание «поддерживается системами прослушивания». По его словам, Тегеран использует «не применявшиеся ранее методы прослушивания» для отслеживания самолетов F-35.
Эта информация вызвала широкий резонанс в социальных сетях и среди экспертов. Многие полагают, что Иран перехватил секретный код истребителей F-35 и теперь сможет контролировать полеты самолетов данного типа.
Алекс Холлингс, бывший морской пехотинец США, пишущий об оборонных технологиях и политике, опубликовал в журнале The National Interest статью, в которой написал о том, что даже если верить сообщениям о способности иранских радаров обнаруживать истребители F-35, то последствия будут совсем не такими, как полагают некоторые. Дело в том, что с помощью определенных радиолокационных частот действительно можно обнаруживать стелс-истребители, так что для военных экспертов это не новость. Что действительно важно, так это наличие существенной разницы между обнаружением истребителя-невидимки и эффективным прицеливанием в него. Он считает, что заявления иранских чиновников рассчитаны на среднестатистического читателя, мало разбирающегося в оборонных технологиях.
Холлингс отмечает, что конструкции истребителей-невидимок специально предназначены для ограничения обнаружения известными типами радиолокационных решеток, которые не смогут эффективно прицеливаться в них. Хотя F-35 по-прежнему не являются полностью невидимыми для радаров, их отражение от радаров всё же столь мизерное, что их обнаружение всегда будет происходить с запозданием, позволяя истребителю-невидимке успеть поразить цель или уйти, не став при этом объектом нападения.
Другими словами, только определенные типы радаров могут использоваться для наведения ракеты на цель и подведения ее достаточно близко для уничтожения. Низкочастотные антенны способны обнаружить в воздухе истребители-невидимки, но из-за большей длины создаваемых ими волн они не могут предоставить достаточно точные данные, чтобы захватить самолет с ракетой. Кроме того, истребители-невидимки типа F-35 нередко летают с включенными радиолокационными отражателями, чтобы сделать их более заметными и замаскировать их фактические радиолокационные профили. Таким образом они вводят в заблуждение системы ПВО противника. Эти отражатели, часто называемые линзами Люнебурга, не всегда легко увидеть невооруженным глазом, но они позволяют легко обнаружить на радаре даже самый малозаметный самолет.
«Вполне возможно, что американские F-35, действующие на Ближнем Востоке, могут летать с этими линзами специально для того, чтобы затруднить задачу системам ПВО противника по поиску способов более быстрого обнаружения этих самолетов. Учитывая, что США отправили эти истребители в регион в качестве послания агрессивным иранским и российским силам, реклама их присутствия является преднамеренным решением. Это стало ясно из публичного заявления Пентагона о развертывании F-35 еще до их прибытия в регион. Итак, обнаружил ли Иран несколько недель назад F-35 над Персидским заливом? Это вполне вероятно. Но означает ли это, что американские военные планировщики допустили ошибку? Почти наверняка нет», – резюмировал Холлингс.