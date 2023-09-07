Илькин Шафиев, собкор 19:16

Несколько дней назад официальные лица Ирана заявили о том, что обнаружили над Персидским заливом американские истребители F-35 и проследили за их перемещениями. Эту новость можно считать сенсацией, поскольку проект по строительству F-35 стоимостью в 1,7 триллиона долларов был рассчитан на то, чтобы дать США стратегическое превосходство в воздушном пространстве. Даже Израиль в ходе запланированных авиаударов по ядерным объектам Ирана основную ставку делал на эти истребители. Но вот иранский чиновник, пожелавший остаться неизвестным, сообщил действующему в Бейруте агентству Al Mayadeen (одному из средств массовой информации, близкому к «Хезболле» и Корпусу стражей исламской революции), что Иран обнаружил и отследил истребители F-35.

«За последние дни несколько истребителей F-35 пролетели над Персидским заливом, и на протяжении всего полета находились под наблюдением наших радаров», - сообщил он. Согласно ряду иранских новостных агентств, данное сообщение подтверждает бригадный генерал Реза Хадже, заместитель командующего силами ПВО иранской армии. Хадже стал первым чиновником, который открыто выступил с заявлением о том, что Иран способен обнаруживать F-35 в регионе. Это заявление последовало за переброской около дюжины F-35 в регион Центральным командованием США после серии агрессивных столкновений с участием российских самолетов над Сирией, а также после инцидентов с участием иранских войск в Ормузском проливе. Иранский генерал утверждает, что все полеты над регионом отслеживаются системами ПВО, и что это отслеживание «поддерживается системами прослушивания». По его словам, Тегеран использует «не применявшиеся ранее методы прослушивания» для отслеживания самолетов F-35.

Эта информация вызвала широкий резонанс в социальных сетях и среди экспертов. Многие полагают, что Иран перехватил секретный код истребителей F-35 и теперь сможет контролировать полеты самолетов данного типа. Алекс Холлингс, бывший морской пехотинец США, пишущий об оборонных технологиях и политике, опубликовал в журнале The National Interest статью, в которой написал о том, что даже если верить сообщениям о способности иранских радаров обнаруживать истребители F-35, то последствия будут совсем не такими, как полагают некоторые. Дело в том, что с помощью определенных радиолокационных частот действительно можно обнаруживать стелс-истребители, так что для военных экспертов это не новость. Что действительно важно, так это наличие существенной разницы между обнаружением истребителя-невидимки и эффективным прицеливанием в него. Он считает, что заявления иранских чиновников рассчитаны на среднестатистического читателя, мало разбирающегося в оборонных технологиях. Холлингс отмечает, что конструкции истребителей-невидимок специально предназначены для ограничения обнаружения известными типами радиолокационных решеток, которые не смогут эффективно прицеливаться в них. Хотя F-35 по-прежнему не являются полностью невидимыми для радаров, их отражение от радаров всё же столь мизерное, что их обнаружение всегда будет происходить с запозданием, позволяя истребителю-невидимке успеть поразить цель или уйти, не став при этом объектом нападения.