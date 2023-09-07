Заместитель министра обороны Азербайджана - генеральный директор Агиль Гурбанов встретился с находящейся в нашей стране делегацией Вооруженных сил Ирана во главе с генерал-майором Мухаммедом Ахади.

Поприветствовав иранских гостей, заместитель министра обороны отметил наличие большого потенциала для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества по многим направлениям, в том числе в военной сфере. Генеральный директор выразил уверенность в том, что проводимая в Азербайджане рабочая встреча совместной комиссии внесет положительный вклад в двустороннее военное сотрудничество.

Затем в управлении международного военного сотрудничества состоялось 3-е заседание совместной комиссии по военному сотрудничеству между Минобороны Азербайджана и Генеральным штабом Вооруженных сил Ирана.

На заседании состоялся обстоятельный обмен мнениями по вопросам расширения сотрудничества между Азербайджаном и Ираном в военной сфере, организации взаимных визитов военных представителей двух стран и по другим вопросам.